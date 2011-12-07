На очистку пруда под Казанью потратят более 36 млн рублей

На очистку пруда в селе Державино Лаишевского района Татарстана выделено более 36 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

На данный момент со дна пруда достали более 80 тыс. кубометров ила и донных отложений. Все работы выполняются по национальному проекту «Экология».

Кроме этого, власти республики проводят работы по очистке реки Меша. На сегодняшний день со дна реки подняли 100 тыс. кубометров ила. Благодаря этому на Меше забили два родника.

В течение трех лет на очистку водоемов по нацпроекту «Экология» Татарстан получит 217,9 млн рублей. Работы планируется завершить в этом году.