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Алексей Куртов: Полезность власти в Татарстане ощущают жители республики

Эксперт порассуждал о причинах высокой явки в РТ.

Алексей Куртов, президент Российской ассоциации политических консультантов, высказал мнение о причинах высокой явки в Татарстане.

«Два соображения на этот счёт. Есть в политической психологии такое понятие, как полезность. Люди идут голосовать и голосуют „за“ тогда, когда они понимают полезность какой-то политической силы или человека. В Татарстане с этим всё очень здорово. Полезность власти ощущают жители республики», — сказал эксперт.

Второй причиной Куртов обозначил коммуникацию.

«Она в Татарстане сделана очень качественно. В отличие от многих территорий здесь ей уделяется особое внимание», — подчеркнул спикер.

КВ
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