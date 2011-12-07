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Антон Лукаш о привлечении блогеров к наблюдению за ходом выборов: Это мудро

Эксперт назвал их «санитарами информационного пространства».

Кандидат социологических наук, член исполнительного комитета корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш высказался об опыте привлечения блогеров к наблюдению за ходом выборов в Татарстане.

«Это мудро. Блогеры сейчас лидеры общественного мнения, формируют общее представление в медиасфере. Очень важно, что люди, имеющие подписчиков, могут следить за тем, как идёт ход голосования, видеть фейки и развенчивать их. Информационная среда в период выборов — это поле борьбы за власть. Блогеры здесь могут быть санитарами информационного пространства», — заявил Лукаш.

При этом эксперт считает, что нужно организовать их предварительное обучение.

«Обучение нужно, чтобы блогер случайно не стал заложником ситуации. Они очень отзывчивы к обучению, потому что люди активные и быстро „врубаются“ в тематику», — отметил эксперт.

КВ
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