Экзам Губайдуллин рассказал о специфике голосования в районах Татарстана

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин рассказал о ходе процесса голосования в районах Татарстана. Сегодня он посетил несколько муниципальных образований.

«Считаю, что нужно поблагодарить законодателей, которые в этом году ввели новшество в виде трёхдневного голосования. Начало сентября — не самое удобное время для выборов: старт учебного года, дачный сезон, но благодаря нововведению люди смогли построить планы и реализовать своё конституционное право. Это очень комфортно», — заявил Губайдуллин.

Также он рассказал о специфике выборов в сельской местности.

«Сельские люди открытые, они с большим удовольствием приходят на участки. Там же организуются различные мероприятия, концерты. Подобный позитивный настрой вселяет уверенность в завтрашнем дне. В сельской местности избиратели приходят до обеда, так как рано встают. А после 15 часов голосующих становится меньше», — сказал глава ассоциации.