За дни голосования на телефон горячей линии ЦИК РТ поступило 537 звонков. Статистику привёл председатель республиканской ЦИК Андрей Кондратьев. 352 звонка имели общий информационный характер.

«Люди искали участки, интересовались вопросами по прививкам, транспорту, режиму работы избирательных комиссий», — объяснил Кондратьев.

Ещё 131 звонок пришёлся по вопросу голосования на дому. 54 обращения затронули процесс голосования.

«Также с 11 по 13 сентября на моё имя в ЦИК поступило 51 письменное обращение», — подчеркнул глава ЦИК.