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На выборах в Татарстане проголосовали более 73% избирателей

Это 2 169 236 татарстанцев.

По данным на 18:00 местного времени (13 сентября), явка на избирательных участках в Татарстане составила 73,66%. Такие данные в ходе пресс-конференции озвучил председатель республиканской ЦИК Андрей Кондратьев.

Он отметил, что избирательная кампания прошла с соблюдением санитарных требований.

«Не было ни одного заболевания либо жалоб на ухудшение состояния здоровья с избирательных участков», — сказал Кондратьев.

По данным оперативного штаба МВД, существенных происшествий на избирательных участках также не зафиксировано.

КВ
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