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Три члена Молодёжного правительства участвуют в муниципальных выборах

Председатель правительства заметила рост интереса молодёжи к политике.

Три члена Молодёжного правительства РТ участвуют в муниципальных выборах в качестве кандидатов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель правительства Алла Абросимова. Она также отметила, что в последнее время замечен рост интереса татарстанской молодёжи к политике.

«Это нас очень радует. Сегодня каждый знает свои права, молодёжь читает предвыборные программы. Всё больше заинтересованность в том, кто будет представлять их интересы и какая управленческая команда будет в Татарстане», — сказала Абросимова.

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