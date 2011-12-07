Три члена Молодёжного правительства участвуют в муниципальных выборах

Три члена Молодёжного правительства РТ участвуют в муниципальных выборах в качестве кандидатов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель правительства Алла Абросимова. Она также отметила, что в последнее время замечен рост интереса татарстанской молодёжи к политике.

«Это нас очень радует. Сегодня каждый знает свои права, молодёжь читает предвыборные программы. Всё больше заинтересованность в том, кто будет представлять их интересы и какая управленческая команда будет в Татарстане», — сказала Абросимова.