Антимонопольщики раскрыли крупный картельный сговор: в заказчиках оказались медицинские учреждения РТ

Сотрудники Федерального управления антимонопольной службы по Республике Ингушетия раскрыли крупнейший в стране картельный сговор. Медицинские учреждения Татарстана скупали изделия у участников картельного сговора, чьи действия обозначались как сговор на торгах, сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

Действия участников картельного сговора, охватившего около 7 тысяч торгов на сумму порядка 9 миллиардов рублей. Сговор координировался со стороны производителя медицинских изделий ООО «МПК «Елец». Был выявлен ряд медицинских учреждений Татарстана, которые закупали изделия у картельного сговора.

Сговор участвовал в торгах по принципу «третий лишний». Этот метод подразумевает имитацию конкуренции двух российских производителей медицинского оснащения и одного иностранного. Злоумышленники подавали по два согласованных между собой предложения, в то время как остальные конкуренты отметались. Далее союзники делили государственные контракты между собой.

Также за участниками сговора было замечено злоупотребление правом подавать жалобы на конкурентов. Ингушское УФАС России признало ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», двух индивидуальных предпринимателей, а также координатора действий участников сговора ООО «МПК «Елец», нарушившими Закон о защите конкуренции.

Теперь им грозят штрафы до половины суммы от цены контрактов. Материалами дела в ближайшее время займутся правоохранительные органы.