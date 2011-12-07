Татарстанские нефтяники отпраздновали профессиональный праздник

Альметьевск

В Альметьевске для горожан были организованы гулянья. Начиная от сквера «Каракуз» и до МЦ их ждали интерактивные площадки и мастер-­классы. Детвора веселилась вовсю: аквагрим, поделки из дерева, молекулы из спагетти, ростовые раскраски, объемные лабиринты и многое другое. Даже нестандартные фотозоны: к примеру, стулья на стене на разном расстоянии от земли. Как пройти мимо?!

Совместить приятное с полезным можно было на экспозиции Zenit Techno Lab банка «Зенит», гости которой весь день фотографировались в диджитал-зоне «Калейдоскоп» и распечатывали снимки на инста­принтере. В баре их угощали безалкогольными молекулярными коктейлями. Для самых маленьких работала зона с гигантской раскраской и различными мастер-­классами. Эксперты банка на лекции «Финансовая грамотность и кибербезопасность» рассказали, как сохранить свои деньги от действий мошенников, состоялся розыгрыш призов.

Кульминацией культурной программы Дня нефтяника в Альметьевске стало выступление уличного театра «Легкие крылья» в сквере «Каракуз». Театр представил три премьерных спектакля. Первый - хореографический перформанс «Каракуз», который поставила и исполнила студия современного танца «Фристайл».

В Альметьевске появилась хорошая традиция чествовать победителей корпоративного конкурса профмастерства во время вечернего концерта на большой площади на глазах у тысяч людей. Фото каждого призера показали на большом экране, лучших работников поздравляли заместители генерального директора компании Рустам Халимов, Ринат Шафигуллин и Рустам Мухамадеев.

Подарком для всех любителей музыки стало выступление группы «Волга-Волга», татарской «Агаты Кристи» - Gauga, БИ-2, Artik & Asti и Евгения Маргулиса.

Азнакаево

На Азнакаевской земле отмечали двойной праздник: 90-летие района и 65-летие НГДУ «Азнакаевскнефть». В Ишкаевском парке были организованы детские площадки, выставки исторических экспонатов, ретро­автомобилей. Перед ТЦ «Шифа» собрались любители драйва и скорости - байкеры из Самары удивили своим мастерством, показав завораживающее мотошоу.

Во время красочного театрализованного представления на центральной площадке парка «Юбилейный» была раскрыта вся история района. Поздравляя азнакаевцев, заместитель генерального директора по цифровому развитию «Татнефти» Виталий Гатауллин поблагодарил ветеранов и сервисные предприятия, похвалил коллектив НГДУ за эффективный труд.

Бавлы

В Бавлах масштабный праздник в честь Дня нефтяника сов­пал с Днем города. В парке «Нефтьче» была развернута выставка военной техники и ретро­автомобилей.

На ярмарке декоративных умельцев «Бавлинский БазАрт» можно было ознакомиться с работами местных мастериц гончарного дела, различных видов рукоделия. Многолюдно было возле открытого городского бассейна, где проходило захватывающее шоу на воде с участием флайбордистов.

Бугульма

Праздничные мероприятия на центральной площади Бугульмы были посвящены Дню нефтяника и 240-летию города. «Мой город, мое вдохновение!» - под таким названием на празднике развернулась выставка работ местных художников. А уроженец Бугульмы, космонавт Сергей Рыжиков, представил свои уникальные фотографии, сделанные с орбитальной станции.

По видеосвязи нефтяников поздравил генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. Добрые пожелания от руководства компании озвучил заместитель генерального директора по логистике и техническому развитию «Татнефти» Ренат Нугайбеков.

Подарком для всех горожан стало выступление Мити Фомина.

Джалиль

Праздничные мероприятия в Джалиле начались на стадионе, где провели соревнования по мини-футболу, легкой атлетике и большому теннису. Затем в большом шатре преподаватели художественной школы организовали мастер-­классы. Тожественная часть праздника началась с масштабного театрализованного представления, в котором приняли участие десятки взрослых и юных артистов, певцов и танцоров.

Елабуга

На стадионе «Молодежный» в Елабуге разместили палатки с сувенирами, горячими закусками и едой, развлекательной зоной для детей. Официальную часть праздника предваряли танцы и песни от творческих коллективов города.

Первый заместитель председателя «Татнефть Профсоюза» Андрей Зимин поздравил с праздником не только коллективы «Татнефти», но и сервисные предприятия и всех тех, кто вместе с нефтяниками добивается успехов, которые позволяют сегодня развивать города, производства и делать нашу жизнь интереснее.

Кульминацией вечера стало выступление группы «Кар-Мэн» и финалистки телешоу «Голос» Эльмиры Калимуллиной.

Нижнекамск

В год 55-летия Нижнекамска появилась новая традиция - отмечать День нефтяника. Компания открыла уже третий в городе Центр активного долголетия. На первой тренировке пенсионеров присутствовали заместитель генерального директора по стратегическому развитию «Татнефти» Нурислам Сюбаев, руководитель бизнес-­направления «Нефтегазопереработка» компании, генеральный директор АО «ТАНЕКО» Илшат Салахов и директор ООО «УК »Татнефть-­Нефтехим« Гюзель Хабутдинова. Затем в школе №10 топ-менеджеры »Татнефти« поговорили в неформальной обстановке со школьниками.

Нурлат

В Нурлате День нефтяника также совпал с Днем города. На центральной площади каждый гость праздника от мала до велика мог выбрать себе занятие. Большой интерес вызвала фотовыставка «Нурлат сквозь годы». Фестиваль воздушных змеев, шоу мыльных пузырей, «Битва невест», спортивные и интеллектуальные состязания и яркая концертная программа создали для нурлатцев настоящую атмосферу дружбы и праздника.

Заместитель генерального директора компании «Татнефть» Дамир Мухаметшин посетил новый центр детского творчества «Киләчәк» и посмотрел «пластилиновый» мультфильм, снятый воспитанниками мультстудии специально к празднику.