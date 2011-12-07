КАМАЗ продал автобусы, отсуженные у Челнов

ПАО «КАМАЗ» продало все 190 автобусов, отсуженных у исполкома Набережных Челнов, сообщает пресс-служба предприятия.

«Возвращённые компании автобусы пройдут предпродажную подготовку и поступят на рынок, где сейчас наблюдается большой спрос на многоместный транспорт», — отмечается в сообщении. Сумма сделки и не разглашаются.

Напомним, предприятие отсудило транспортные средства у исполкома автограда из-за долгов по лизинговым платежам. Общая сумма долга исполкома перед «КАМАЗом» составляла 700 млн рублей.