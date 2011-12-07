В Татарстане собрали более 108,6 тыс. тонн картофеля

В Татарстане в 2020 году собрали 108,6 тыс. тонн картофеля, сообщили в пресс-службе минсельхоза РТ.

«В Татарстане картофель убран с площади 3 986 га, — отметили в министерстве. — Самый лучший урожай картофеля удалось собрать аграриям Балтасинского района — 444 ц/га», — отмечается в сообщении ведомства.

Также в республике продолжается уборка урожая кукурузы на зерно, сахарной свеклы и рапса. На данный момент собрано 10,3 га кукурузы (23% от плана). Уборка рапса завешена в 29 районах, уборка сахарной свеклы продолжается в 11 районах.