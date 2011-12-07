Татарстан принял участие в международной выставке, посвященной охране труда

Ежегодно павильон ВДНХ в Москве посещают более 25 тысяч человек, представители более 350 компаний из разных стран мира, включая Испанию, Италию, Бельгию, Финляндию, Швецию, Китай, Индию и Японию, а количество представляемых экспонатов превысило 7000.Заинтересованность бизнеса и властиВыставка «Безопасность и охрана труда» - одна из крупнейших в России специализированных информационно-коммуникационных площадок, место для диалога специалистов в своей сфере. Одновременно с выставкой состоится Международный форум по охране труда. В общей сложности в программе значатся 50 мероприятий по разным темам: законодательная и нормативная база в области охраны труда, высокоэффективные средства индивидуальной и коллективной защиты, безопасная техника и технологии. Также в рамках форума запланированы отраслевые мероприятия, в том числе по электроэнергетике, атомной промышленности, металлургии и железнодорожному транспорту, а также конференции таких крупных российских компаний, как «Газпром», «РЖД» и «СИБУР». Для одних участников это возможность обмена передовым опытом, представить результаты своей профессиональной деятельности, для других - удобный случай для встречи с потенциальными инвесторами своих проектов.Помимо представителей бизнеса выставку «Безопасность и охрана труда» посещают представители Совета Федерации Федерального Собрания, руководители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, Фонда социального страхования, Роспотребнадзора, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Федерации независимых профсоюзов России. Также в 2017 году впервые приняла участие Международная ассоциация социального обеспечения. Наиболее значимые темы обсуждения этого года - модернизация трудового законодательства, включая обновление Трудового кодекса, переход от норм выдачи к риск-ориентированному подходу и закупка СИЗ за счет ФСС.ИнновацииОдна из центральных тем для обсуждения на выставке в этом году - современные и безопасные средства индивидуальной защиты. На прошлогоднем правительственном совещании председатель российского правительства Дмитрий Медведев отметил необходимость защиты рынка страны от фальсифицированной продукции, качество которой напрямую влияет на безопасность людей, трудящихся на производстве.Впрочем, защита от контрафакта - не единственная тема, связанная с рынком средств индивидуальной защиты. Как производители, так и потребители этой продукции в последние десятилетия все активнее задумываются о внедрении современных материалов и «умных» технологий, способствующих эргономичности СИЗ. Стоит заметить, что внедрение высокотехнологичных СИЗ - тренд последних лет не только в России, но и в Европе и Азии.При этом рабочие производств - не единственная категория трудящихся, удобство которых выходит на первый план для работодателей. Так, в рамках деловой программы выставки обсуждаются вопросы эргономичного устройства офисных работников, а также мониторинга психологического состояния работников на предприятиях с целью предотвращения стрессовых ситуаций.Дорогу - молодымВ рамках выставки представлена и молодежная программа. Так, в экспозиции будет «Вузовская аллея», где студенты, преподаватели и молодые ученые представят свои проекты, посвященные охране труда. Оценят их в ходе молодежной конференции «БиОТ-2018», а также конкурса работ молодых ученых по вопросам охраны труда, промышленной безопасности и экологии. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике трудов, включенном в РИНЦ, издание которого запланировано на первый квартал 2019 года. Традиционным на выставке стал конкурс видеофильмов об охране труда, который проводится уже третий год. Лучшие работы были отмечены призами.Татарстан на выставке «БиОТ-2018»Республика также направила на выставку обширную делегацию, возглавляемую Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ. Передовые достижения в области охраны труда в Татарстане представят сразу несколько компаний. Так, ООО «Производственное объединение «Медхим» продемонстрирует свои разработки в области дерматологических средств индивидуальной защиты на производстве. АО «Казанский химический научно-исследовательский институт» - обладатель Гран-при в номинации «Комплексная защита» в конкурсе «Защищен - значит здоров!», поделится опытом в области разработки, изготовления и всесторонней оценки средств индивидуальной защиты человека от высокотоксичных и сильнодействующих ядовитых химических веществ.Отдельного упоминания заслуживает еще один участник этой выставки от РТ - Республиканский научно-методический центр, в течение двух последних лет выступающий в роли соорганизатора конкурса «Высота. Безопасность» совместно с МТЗиСЗ РТ. Для его проведения РУМЦ были изготовлены наглядные 3D материалы, предназначенные для анализа наиболее опасных операций при работе на высоте.Об охране труда в ТатарстанеПо оперативным данным Государственной инспекции труда в РТ, за 11 месяцев 2018 года зарегистрировано 125 несчастных случаев, в том числе 28 случаев со смертельным исходом и 97 случаев с тяжелыми последствиями. Наблюдается снижение количества пострадавших на 25% относительно аналогичного периода 2017 года, когда число пострадавших составляло 166 человек, в том числе 40 смертельных и 126 тяжелых случаев. Наибольшее число смертельных несчастных случаев происходит на строительных площадках, предприятиях добывающей промышленности, обрабатывающих производствах.На профилактику травматизма и несчастных случаев на предприятиях Татарстана тратится немало времени и бюджетных средств. Так, в республике на охрану труда ежегодно выделяется более 13 миллиардов рублей. Значительная часть средств идет на переоборудование и модернизацию производства, оснащение спецодеждой, медицинские осмотры, проведение специальной оценки условий труда, обучение работников. Только за текущий год таковое в Татарстане прошли 29,3 тысячи человек. В республике действует долгосрочная подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в РТ на 2014 - 2020 годы», в рамках которой в 2018 году обучение прошли 2500 работников, в числе которых 755 представителей малого и среднего предпринимательства, а также 1745 сотрудников учреждений бюджетной сферы.Подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих не только необходимыми профессиональными навыками, но и компетентных в вопросах безопасности труда, является одним из главных приоритетов Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.