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Новый торговый центр в Нижнекамске откроется позже запланированного срока

Ранее объект должен был распахнуть двери в марте.
Новый торговый центр в Нижнекамске будет открыт позже запланированного срока, сообщает «НТР-24». Объект возводят на проспекте Мира.Изначально самый большой молл в городе должен был распахнуть двери в марте. Теперь же сдача объекта перенесена на III квартал этого года. Анонсировано, что шестиэтажный молл будет насыщен, в числе прочего, катком, кинотеатром и фудкортом.Ранее "КВ" сообщали, что в Казани появится торговый центр за 100 млн долларов.
КВ
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