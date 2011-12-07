Новый торговый центр в Нижнекамске откроется позже запланированного срока

Новый торговый центр в Нижнекамске будет открыт позже запланированного срока, сообщает «НТР-24». Объект возводят на проспекте Мира.Изначально самый большой молл в городе должен был распахнуть двери в марте. Теперь же сдача объекта перенесена на III квартал этого года. Анонсировано, что шестиэтажный молл будет насыщен, в числе прочего, катком, кинотеатром и фудкортом.Ранее "КВ" сообщали, что в Казани появится торговый центр за 100 млн долларов.