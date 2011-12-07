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Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях поздравление с 14 февраля

Свою утреннюю фотографию Президент РТ посвятил любви.
Сегодня утром Президент РТ Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков с Днем всех влюбленных. Посты, посвященные празднику, глава республики разместил в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Twitter.Традиционную утреннюю фотографию из окна Дома Правительства республики Рустам Минниханов украсил сердечками. Также он оставил подпись на двух языках, напомнив, что «Любовь это… каждое утро быть рядом».
КВ
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