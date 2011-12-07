Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях поздравление с 14 февраля

Сегодня утром Президент РТ Рустам Минниханов поздравил своих подписчиков с Днем всех влюбленных. Посты, посвященные празднику, глава республики разместил в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Twitter.Традиционную утреннюю фотографию из окна Дома Правительства республики Рустам Минниханов украсил сердечками. Также он оставил подпись на двух языках, напомнив, что «Любовь это… каждое утро быть рядом».