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Автошколам Татарстана предложили проводить теоретические занятия дистанционно

Частные организации могут проводить занятия при помощи различных технологий, в том числе и в очном формате.

Минобрнауки РТ предложило проводить занятия по теории автошколам дистанционно.

Пресс-служба министерства образования и науки пояснила, что многие автошколы не относятся к их подведомственным учреждениям, поскольку являются частными. Поэтому организации могут проводить занятия при помощи различных технологий, в том числе и в очном формате.

Однако давать уроки необходимо при соблюдении всех санитарных мер безопасности - социальной дистанции и с наличием перчаток и медицинских масок.

КВ
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