Автошколам Татарстана предложили проводить теоретические занятия дистанционно

Минобрнауки РТ предложило проводить занятия по теории автошколам дистанционно.

Пресс-служба министерства образования и науки пояснила, что многие автошколы не относятся к их подведомственным учреждениям, поскольку являются частными. Поэтому организации могут проводить занятия при помощи различных технологий, в том числе и в очном формате.

Однако давать уроки необходимо при соблюдении всех санитарных мер безопасности - социальной дистанции и с наличием перчаток и медицинских масок.