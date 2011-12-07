Автошколам Татарстана предложили проводить теоретические занятия дистанционно

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Минобрнауки РТ предложило проводить занятия по теории автошколам дистанционно.
Пресс-служба министерства образования и науки пояснила, что многие автошколы не относятся к их подведомственным учреждениям, поскольку являются частными. Поэтому организации могут проводить занятия при помощи различных технологий, в том числе и в очном формате.
Однако давать уроки необходимо при соблюдении всех санитарных мер безопасности - социальной дистанции и с наличием перчаток и медицинских масок.