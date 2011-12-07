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Минэкологии РТ: В Татарстане проведено лесовосстановление и лесоразведение на площади 1400 га

Работы осуществлялись в ходе национального проекта «Экология».

В Татарстане завершили ряд мероприятий весеннего лесокультурного сезона. Лесовосстановление и лесоразведение в этом году проведено на площади 1400,1 га, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Речь идет о посадке лесных культур на 1295,5 га и о лесоразведении на 104,6 га. Всего же в текущем году в республике в рамках национального проекта «Экология» будут проведены лесовосстановительные работы на площади 3 855 га.

Также сотрудниками подведомственных учреждений будет заготовлено 11,4 тонны семян основных лесообразующих пород и выращено 30,9 млн. штук стандартного посадочного материала.

КВ
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