Минэкологии РТ: В Татарстане проведено лесовосстановление и лесоразведение на площади 1400 га

В Татарстане завершили ряд мероприятий весеннего лесокультурного сезона. Лесовосстановление и лесоразведение в этом году проведено на площади 1400,1 га, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Речь идет о посадке лесных культур на 1295,5 га и о лесоразведении на 104,6 га. Всего же в текущем году в республике в рамках национального проекта «Экология» будут проведены лесовосстановительные работы на площади 3 855 га.

Также сотрудниками подведомственных учреждений будет заготовлено 11,4 тонны семян основных лесообразующих пород и выращено 30,9 млн. штук стандартного посадочного материала.