Синоптики предсказывают Татарстану на следующей неделе грозы с градом

Грозы и дожди в Татарстане на неделе продолжатся. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный Гидрометцентром республики.

Завтра, 15 июня Татарстан ждут кратковременные дожди. В отдельных районах усилиться ветер до 15-20 м/с, возможно местами выпадения града, как это уже было в районах РТ. Ночью температура составит +13.+18 градусов, а днём +26.+31.

В среду, 16 июня, ночью в некоторых районах республики пройдёт дождь. Он может продолжится и днём, но будет кратковременным. При грозе возможно усиление ветра до 17-22 м/с, локально возможен град. Минимальная температура воздуха ночью составит 14.19˚. А днём синоптики снова предсказывают жару — +26.+31.

В четверг, 17 июня, ночью и утром на территории РТ кратковременные дожди, грозы, локально град. Минимальная температура воздуха ночью от 13-18 градусов тепла. Со сменой воздушных потоков на северо-западные температура днём понизится и составит не +20.+25 градусов.

В пятницу, 18 июня в прогнозе уже нет дождей, лишь переменная облачность. Максимальные температуры днём составят 19-24 градуса тепла. А в субботу, 19 июня, снова дождь, днём воздух прогреется до +28 градусов.