Из-за жары и засухи режим ЧС введен почти во всем Татарстане

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил о текущей обстановке в республике.

В прямом эфире программы «Татарстан Онлайн» он рассказал, что текущий год оказался сложным для сельскохозяйственной сферы. Причиной тому послужила аномальная жара и засуха из-за отсутствия продуктивных дождей.

В связи с этим в республике вновь ввели режим ЧС. На этот раз в 42 районах РТ. «Не попал только Дрожжановский район. Но если такая погода продержится, то и в этом муниципалитете, наверное, будет введен режим ЧС», — отметил министр.