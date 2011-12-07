Конкурс фестиваля цветов «Акварель-2021» стартует в Набережных Челнах

В трёх районах Набережных Челнов стартует приём заявок на конкурс озеленения и цветочного оформления города «Акварель-2021». Заявки от организаций, предпринимателей и горожан принимаются до 30 июля, сообщила пресс-служба мэрии Челнов.

В сообщении говорится, что конкурс разделён на два этапа: на первом комиссия рассмотрит заявки от участников, а на втором, который состоится с 10 по 18 августа, выберут победителей. Награждение победителей выпадет на итоговый фестиваль цветов в конце лета.

Отмечается, что победители будут определяться в четырёх номинациях: «Лучший двор многоквартирного дома», «Лучшее цветочное оформление входной группы», «Цветущий дом» и «Лучший цветник».

Также для участников будут организованы конкурсы по самой объёмной цветочной картине, цветочной колонне, арке и оформлению зелёной стены.