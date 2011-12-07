Авдонина назвала страны, откуда приезжают больше всего татарстанцев с коронавирусом

Глава Роспотребназора Любовь Авдонина рассказала, из каких стран прилетают больше всего татарстанцев с коронавирусом.

Больше всего заразившихся людей прилетают из Турции – 59 человек. Второе место занимает Танзания – 9 человек. Тройку лидеров замыкают Объединенные Арабские Эмираты – 8 человек. Из Египта коронавирус привезли 6 человек.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор РТ подсчитал количество прибывших с отдыха из-за границы граждан, у которых был выявлен коронавирус. Всего было выявлено 199 случаев коронавируса, из которых 65 человек заразились инфекцией на отдыхе в России.