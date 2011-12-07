Исследование: в казанских заведениях самая вкусная еда в России

Казань возглавила топ рейтинга среди самых вкусных заведений России. Исследование провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В рейтинге приняли участие города с населением от 500 тысяч человек.

Рейтинг был составлен из самых высоких средних оценок. Казань в этом топе получила 4,5 балла среди возможных 5, вторую строчку поделили сразу несколько городов: Тюмень, Махачкала, Ульяновск, Оренбург, Рязань и Краснодар. – 4,3 балла. Москва и Петербург набрали 4,1 балла.

По привлекательности цен на первом месте оказались Набережные Челны – большинство опрошенных назвали цены умеренными, далее идет Тюмень, третье место за Астраханью. В Казани 77% людей посчитали, что цены на блюда умеренные, что позволило Казани занять четвертую позицию в рейтинге. На 20 месте оказался Санкт-Петербург, а самыми дорогими цены оказались в Москве.

В итоге по соотношению цен Тюмень заняла первое место, второе поделили Казань и Набережные Челны, третье заняла Астрахань.

Ранее сообщалось, что петербургские рестораторы оспаривают у Казани звание «гастрономической столицы».