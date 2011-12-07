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Исследование: в казанских заведениях самая вкусная еда в России

На первом месте по самым привлекательным ценам на блюда оказались Набережные Челны.

Казань возглавила топ рейтинга среди самых вкусных заведений России. Исследование провели специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В рейтинге приняли участие города с населением от 500 тысяч человек.

Рейтинг был составлен из самых высоких средних оценок. Казань в этом топе получила 4,5 балла среди возможных 5, вторую строчку поделили сразу несколько городов: Тюмень, Махачкала, Ульяновск, Оренбург, Рязань и Краснодар. – 4,3 балла. Москва и Петербург набрали 4,1 балла.

По привлекательности цен на первом месте оказались Набережные Челны – большинство опрошенных назвали цены умеренными, далее идет Тюмень, третье место за Астраханью. В Казани 77% людей посчитали, что цены на блюда умеренные, что позволило Казани занять четвертую позицию в рейтинге. На 20 месте оказался Санкт-Петербург, а самыми дорогими цены оказались в Москве.

В итоге по соотношению цен Тюмень заняла первое место, второе поделили Казань и Набережные Челны, третье заняла Астрахань.

Ранее сообщалось, что петербургские рестораторы оспаривают у Казани звание «гастрономической столицы».

КВ
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