Рестораторы из Петербурга хотят оспорить звание гастрономической столицы у Казани. Столица РТ с 2021 года выступает под брендом «гастрономическая столица России». Региональные власти поддержали эту идею, так как такое звание может взрастить поток туристов в республику.

С этим не согласны рестораторы из Санкт-Петербурга. Они считают, что для того, чтобы иметь право носить такое имя, региону предстоит поучаствовать в конкурсе, в голосование которого должны принять участие эксперты и потребители.

«Иначе это самоназвание», — добавил Жуков.

Зарегистрировать Петербургу другой товарный знак предложила Замглавы городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия. Среди свободных званий имеются «кулинарная», «ресторанная» или даже «барная столица».

Председатель петербургского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев отметил, что причин гнаться Петербургу за такими титулами нет.

«Мы и так все доказали, наш путь — международное признание», — пояснил глава ведомства.