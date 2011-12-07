Роспотребнадзор РТ назвал процентную долю населения, которую нужно привить от гриппа

Глава Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина рассказала, что не менее 60% населения Татарстана должны привиться от гриппа в этом сезоне.

«Вышло постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 20 от 21 июля 2021 года. Это традиционное постановление касается мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на предстоящий сезон 2021/2022», — сообщила Авдонина.

Она отметила, что каждый должен соблюдать месячный интервал между вакцинацией и прививкой от гриппа.

Авдонина добавила, что каждый руководитель организации должен соблюдать меры безопасности по отношению к сотрудникам: необходимо обеспечить контроль температуры тела работников, их иммунизацию, а также защиту от переохлаждения.