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Роспотребнадзор РТ назвал процентную долю населения, которую нужно привить от гриппа

Не менее 60% населения Татарстана должны привиться в период с 2021 по 2022 год.

Глава Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина рассказала, что не менее 60% населения Татарстана должны привиться от гриппа в этом сезоне.

«Вышло постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 20 от 21 июля 2021 года. Это традиционное постановление касается мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на предстоящий сезон 2021/2022», — сообщила Авдонина.

Она отметила, что каждый должен соблюдать месячный интервал между вакцинацией и прививкой от гриппа.

Авдонина добавила, что каждый руководитель организации должен соблюдать меры безопасности по отношению к сотрудникам: необходимо обеспечить контроль температуры тела работников, их иммунизацию, а также защиту от переохлаждения.

КВ
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