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В Казани улучшили условия отдыха в 4-х детских оздоровительных лагерях

Обновление состоялось согласно республиканской программе капитального ремонта, строительства и реконструкции муниципальных детских лагерей отдыха.

К следующему летнему сезону оздоровительного отдыха детей 4 пригородных лагеря Казани примут ребят в более комфортных условиях. Это муниципальные лагеря «Молодежный», «Заречье», «Восток» и «Юнитур», где завершились работы по капитальному ремонту, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Обновление состоялось согласно республиканской программе капитального ремонта, строительства и реконструкции муниципальных детских лагерей отдыха.

Продолжается реконструкция и в других детских лагерях муниципального подчинения. Так, например, проведен ремонт подъездных путей к лагерю «Нармонка», а отремонтированные дороги к лагерям «Бригантина» и «Юнитур» сдадут в эксплуатацию уже до конца текущего месяца.

На следующий, 2021 год, запланирован ремонт дороги к лагерю «Спутник» протяженностью 800 м. 

Идет проектирование реконструкции еще четырех детских лагерей Татарстана, включенных в программу капремонтов на 2021 год.

КВ
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