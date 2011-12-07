Егор Тарнавский: «В этом году планируется ввод в эксплуатацию очистных сооружений в селе Кощаково»

В Татарстане по национальному проекту «Экология» стартовал проект по реконструкции очистных сооружений Казани, в том числе и сооружений в селе Кощаково Пестречинского района, сообщил на заседании комитета Госсовета РТ в Казани замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

По его словам, всего в Татарстане в период с 2019 по 2020 года было построено и реконструировано 12 очистных сооружений в десяти муниципальных образованиях.

Он отметил, что на реконструкцию очистных сооружений республики за два года было выделено 3,7 млрд рублей, а на 2021 год предусмотрено 1,4 млрд рублей, 1,2 млрд из которых — из федерального бюджета.

«В текущем году планируется завершение и ввод в эксплуатацию очистных сооружений в селе Кощаково в Пестречинском районе, а также началась реализация крупного проекта по реконструкции биологических очистных сооружений канализации в Казани», — подчеркнул он.

Он добавил, что работы будут проходить в три этапа до 2024 года. Сейчас на объектах ведутся работы.