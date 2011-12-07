Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Портал Политмаркет.рф определил политические предпочтения более 5 тыс. татарстанцев

Больше всего татарстанцев выбирают «Единую Россию».

Портал Политмаркет.рф определил политические предпочтения более 5 тыс. татарстанцев. Участники опроса ответили на 20 основных вопросов. 

Большинство опрошенных (63%) склоняются к тому, что программа партии «Единая Россия» способна решить множество задач и проблем, которые имеются у российского общества. За «Справедливую Россию — Патриотов — За правду» проголосовало 36% участников, за «Партию Роста» — 28% участников. 

Помимо политических предпочтений, граждане прошли опрос на другие социальные темы. Таким образом, 90% опрошенных людей считают однополые браки неприемлемыми. Опрос коснулся и темы экологии, где 85% готовы к сортировке мусора и уборке территорий. 

Также, почти 70% считают, что богатые должны платить больше налогов, чем бедные, и столько же — что государство должно уделять больше внимания поддержке наемных сотрудников, чем защите предпринимателей.

КВ
Лента новостей