Портал Политмаркет.рф определил политические предпочтения более 5 тыс. татарстанцев. Участники опроса ответили на 20 основных вопросов.

Большинство опрошенных (63%) склоняются к тому, что программа партии «Единая Россия» способна решить множество задач и проблем, которые имеются у российского общества. За «Справедливую Россию — Патриотов — За правду» проголосовало 36% участников, за «Партию Роста» — 28% участников.

Помимо политических предпочтений, граждане прошли опрос на другие социальные темы. Таким образом, 90% опрошенных людей считают однополые браки неприемлемыми. Опрос коснулся и темы экологии, где 85% готовы к сортировке мусора и уборке территорий.

Также, почти 70% считают, что богатые должны платить больше налогов, чем бедные, и столько же — что государство должно уделять больше внимания поддержке наемных сотрудников, чем защите предпринимателей.