В Каме под Нижнекамском очевидцы наткнулись на крокодила. Рептилию сняли на камеру смартфона. Как животное оказалось в этих краях, неизвестно.

Как предполагают пользователи соцсетей, где был опубликован снимок, крокодил был до недавних пор домашний, но хозяин решил отпустить животное на волю несмотря на то, что оно совершенно не приспособлено к надвигающимся холодам.

Также есть версия, что крокодил сбежал с кораблей, приплывших из экзотических стран.