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В 10 районах РТ возведены новые здания исполкомов и советов поселений

В субботу в Доме Правительства РТ прошло совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием Президента РТ.
В 10 районах Татарстана построены новые здания исполкомов (советов) поселений, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи в Доме Правительства РТ. В работе совещания принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.Ирек Файзуллин отметил, что новые здания возведены в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Алькеевском, Апастовском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Тюлячинском, Новошешминском и Нурлатском районах. Также в 8 районах Татарстана завершены работы по строительству 8 фельдшерско-акушерских пунктов, передает пресс-служба Президента РТ.
КВ
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