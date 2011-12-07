В 10 районах РТ возведены новые здания исполкомов и советов поселений

В 10 районах Татарстана построены новые здания исполкомов (советов) поселений, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи в Доме Правительства РТ. В работе совещания принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.Ирек Файзуллин отметил, что новые здания возведены в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Алькеевском, Апастовском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Тюлячинском, Новошешминском и Нурлатском районах. Также в 8 районах Татарстана завершены работы по строительству 8 фельдшерско-акушерских пунктов, передает пресс-служба Президента РТ.