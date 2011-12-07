Аграрии Татарстана смогут получить финансирование на приобретение минеральных удобрений

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров провел совещание и обсудил вопросы получения дополнительных средств на приобретение минеральных удобрений под урожай 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В режиме ВКС поднялись темы по завершению большей части полевых работ, активизации работы по уборке кукурузы и подсолнечника, а также поддержка главы республики по вопросу выделения дополнительных средств в размере 1 млрд рублей на внесение минеральных удобрений.

Для этого аграриям необходимо соблюсти несколько условий. Вначале нужно подтвердить накопления с 01.01.2020 по 15.11.2020 не менее 35 кг д. в./га по посевным площадям 2020 года. Отмечается, что при несоблюдении 5-летнего цикла агрохимобследования субсидии не выделяются.

Также существуют и индикаторные условия:

-наличие посевных площадей на уровне не ниже 2020 года;

-внесение минеральных удобрений под урожай 2021 на 1 июля не менее 50 кг д. в./га (не менее 40 кг д. в./га за счет собственных средств);

-поощряющий коэффициент 1,3, применяется при наличии на 15.11.2020 стационарных растворных узлов, отвечающим разработанным требованиям Минсельхозпрода РТ.