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Из-за птичьего гриппа в Буинском районе РТ ввели карантин

В хозяйстве уже ввели ограничения на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок.

Президент РТ Рустам Минниханов подписал указ о введении карантина в одном из фермерских хозяйств республики. Такое решение было принято в связи с распространением птичьего гриппа.

Известно, что ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц установили на территории крестьянского фермерского хозяйства, расположенного в деревне Мещеряково Буинского района Татарстана. Там уже ввели ограничения на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок.

В карантин попали деревни Мещеряково, Малая Буинка и Тингаш, а также город Буинск и село Адав-Тулумбаево.

Разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации очага гриппа птиц и предотвращению распространения заболевания в республике поручили главному управлению ветеринарии Кабинета Министров РТ.

КВ
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