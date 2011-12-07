Президент РТ поставил задачу проверить, готовы ли школьные столовые предоставлять горячее питание

Президент РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ поручил проверить готовность татарстанских школ к организации бесплатного горячего питания детей в начальных классах. Глава республики поставил задачу за месяц провести инвентаризацию учебных заведений на предмет наличия оборудования и персонала, сообщает пресс-служба президента РТ. В ходе совещания заместитель Премьер-министра РТ — министр образования и науки РТ Рафис Бурганов также заявил, что 15% татарстанских школ обеспечивают питание обучающихся с привлечением сторонних организаций. Напомним, что в Послании ФС РФ Президент России Владимир Путин дал поручения Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов и при участии органов местного самоуправления обеспечить с 1 сентября текущего года до 1 сентября 2023 года поэтапный переход на организацию бесплатного горячего питания для школьников начальных классов.