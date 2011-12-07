В Татарстане на подъезде к Казанскому аэропорту построят разворотную эстакаду

В Татарстане на подъезде к аэропорту построят разворотную эстакаду от трассы Р-239 Казань — Оренбург, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Протяженность эстакады составит 244,5 м. На объекте уже начали возводить железобетонные сваи.

«При строительстве эстакады специалисты забили 257 железобетонных свай на глубину 12 метров. Ведется устройство монолитных железобетонных ростверков под опоры. Четыре из них уже залиты бетоном», — уточнили в пресс-службе.

Заезд и съезд на эстакаду будут сделаны из монолитных пролетных строений, а пролеты разворотной петли — из металла. Также на участке будут установлены два подземных перехода — в районе примыкания на KazanExpo и сел Большие и Малые Кабаны.

В апреле рабочие начнут строительство монолитного пролетного строения и перехода. А в июле планируют начать сборку и монтаж конструкций пролетного строения (644 тонны металлоконструкций).

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2023 году. На данный момент строительство эстакады выполнено на 23%.