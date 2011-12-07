Роспотребнадзор РТ назвал причины приостановления работы туберкулезной больницы в Каменке

В Каменке приостановила свою работу туберкулезная больница. Причиной приостановки работы учреждения стало неудовлетворительное санитарно-техническое состояние больницы, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

«Выявленные нарушения требований санитарного законодательства создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью как пациентов, так и медицинских работников», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что среди прочих нарушений были выявлены проблемы с вентиляцией.

После проверки был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».

Учреждение временно приостановило свою работу, а пациентов перевели в другие учреждения противотуберкулезной службы РТ.