В Татарстане пойманы два вандала

В Бугульминском районе РТ раскрыта серия хищений оград с могил на местных кладбищах. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

9 мая к сотрудникам правоохранительных органов обратилось несколько местных жителей. Пострадавшие рассказали, что с могил их близких были украдены чугунные ограды. Преступления произошли на территории 2-х некрополей: на ул. Гончарова и в поселении Солояз. Такие же жалобы вскоре поступили еще от нескольких граждан.

Вскоре были задержаны подозреваемые в воровстве. Ими оказались 2 брата (27 и 34 лет), проживающие в Бугульминском районе. Выяснилось, что преступный тандем уже был судим за подобные злодеяния прежде.

Предполагается, что мужчины находили большие ограды и демонтировали их. А затем везли в пункты приема металла на личной машине. Где благополучно продавали.

На данный момент установлена причастность злоумышленников к совершению дюжины краж. Обсуждается вопрос о возбуждении уголовных дел.