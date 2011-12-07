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Власти Татарстана и Минюст РФ будут сотрудничать в сфере бесплатных юридических услуг

Обе стороны уже подписали соглашение о взаимопомощи.

Между Правительством Татарстана и Министерством юстиций РФ подписано соглашение о взаимопомощи в сфере бесплатных юридических услуг. Соглашение подписано с одной стороны Президентом РТ Рустамом Миннихановым, с другой — главой ведомства Константином Чуйченко, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ. На ней обсудили вопросы взаимодействия федерального ведомства с региональной властью, а министру юстиции Чуйченко Президент Татарстана вручил медаль «100 лет образования ТАССР».

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