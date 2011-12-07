Из Казани и Нижнекамска запустят авиарейсы в Геленджик, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Перевозкой пассажиров займется «ЮВТ Аэро». Авиарейсы из Казани будут курсировать два раза в неделю (по вторникам и субботам) с 4 июля. Вылет из столицы РТ — в 6.25, прибытие в Геленджик — в 9.00. Стоимость билетов начинается от 5 тыс. рублей.

Из Бегишево рейсы будут осуществляться по четвергам со 2 июля. Вылет — в 14.00, прибытие — в 16.25. Стоимость билетов начинается от 5,3 тыс. рублей.