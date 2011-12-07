Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Из Казани и Нижнекамска запустят авиарейсы в Геленджик

Из Казани самолеты будут летать два раза в неделю, из Нижнекамска – один.

Из Казани и Нижнекамска запустят авиарейсы в Геленджик, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Перевозкой пассажиров займется «ЮВТ Аэро». Авиарейсы из Казани будут  курсировать два раза в неделю (по вторникам и субботам) с 4 июля. Вылет из столицы РТ — в 6.25, прибытие в Геленджик — в 9.00. Стоимость билетов начинается от 5 тыс. рублей.

Из Бегишево рейсы будут осуществляться по четвергам со 2 июля. Вылет — в 14.00, прибытие — в 16.25. Стоимость билетов начинается от 5,3 тыс. рублей.

КВ
Лента новостей