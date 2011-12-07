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Деятели культуры Татарстана получили президентские гранты в поддержку творческих проектов

Распоряжение о вручении грантов подписал Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о передаче грантов деятелям культуры из Татарстана в поддержку творческих проектов национального значения, сообщил Минкульт РТ.

Документ опубликован 7 июня на официальном портале правовой информации.

В Татарстане президентскими грантами удостоились следующие деятели:

— Исмагилова Резеда, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Казани». Присужден грант за создание платформы «Литературный форпост» для популяризации чтения у молодёжи.

— Жуков Юрий Леонидович, директор государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан». Присужден грант за осуществление мультимедийной образовательной программы «Мирас» — проект, созданный для прослеживания истории татарского народного танца, и его выхода на профессиональный уровень.

 

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