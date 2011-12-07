Для большегрузов продлено ограничение проезда на 20 км трассы Казань – Оренбург

На 20 км. трассы Казань – Оренбург продлён проезд большегрузов до 21 июня, сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

В пресс-службе отметили, что участок дороги для большегрузов будет закрыт с 15 июня. Связано это с проведением строительно-монтажных работ на путепроводе.

Отмечается, что в обратном направлении проезд разрешён по маршрутам: аэропорт — транспортная развязка на 20-м км автодороги Казань — Оренбург в направлении Чистополь — Обухово — Арышхазда — М7 «Волга» — Казань, или аэропорт — Столбище — Усады — Казань.

В направлении из Чистополя в Казань проезд для большегрузов открыт по маршрутам: Обухово — Арышхазда — М7 «Волга» — Казань или Сокуры — Кирби — Травкино — Столбище — Усады — Казань.

Если большегруз направляется в обратном направлении из Казани в Чистополь, то можно проехать по: Казань — аэропорт (развернуться в обратном направлении на кольце) — транспортная развязка на 20-м км автодороги Казань — Оренбург — Чистополь.