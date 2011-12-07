В Татарстане подведены итоги конкурса о подвигах женщин во время ВОВ

Эксперты Татарстана подвели итоги республиканского конкурса на лучший специальный выпуск в средствах массовой информации о героизме женщин во время Великой Отечественной войны.

Заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин — депутатов республиканского парламента «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова выразила благодарность журналистам, принявшим участие в конкурсе. По её мнению, именно благодаря их отзывчивости и профессионализму в проект поступило много трогательных публикаций.

«Сегодня очень важно достучаться до сердец подрастающего поколения, донести им историю, чтобы те смогли донести ее своим детям» — добавила она.

Работы на участие в конкурс принимались с 24 февраля по 30 апреля. Помимо Татарстана, в нём приняли участие желающие из других городов России.

В качестве жюри конкурса выступили Татьяна Ларионова, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке Людмила Рыбакова, главный редактор журнала «Казань» Альбина Абсалямова, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуард Хайруллин и медиадиректор АО «Татмедиа» Альфия Адиятова.

Итоги конкурса будут оглашены 21 июня.