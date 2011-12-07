Суд установил причастность главы «Яблока» в РТ Изотовой к экстремистской организации

Председателя татарстанского отделения партии «Яблока» Руслана Зинатуллина и главу региональной фракции «Зелёная Россия» Елену Изотову обвинили в причастности к запрещенной в России экстремистской организации «Штабы Навального».

В случае удовлетворения иска, направленного прокуратурой в Вахитовский районный суд Казани, Зинатуллин может быть снят с думских выборов в Татарстане. Ведомством установлено, что обвиняемый неоднократно публиковал в социальных сетях посты изображением Навального в его поддержку, а также призывал горожан участвовать в митингах.

Изотова также вела пропаганду в поддержку запрещенного в стране движения, привлекая к этому волонтеров и призываю их к участию в митинге. Иск о ее причастности к деятельности экстремистской организации был удовлетворен.