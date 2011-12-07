Аграрии Татарстана собрали более 5 млн тонн зерна

В Татарстане собрано 5,3 млн тонн зерна, сообщил глава минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

«Осталось обмолотить около 2 тыс. га площадей», — уточнил министр.

Незначительные площади 200-400 га осталось убрать в Бавлинском, Лаишевском, Альметьевском, Камско-Устьинском, Рыбно-Слободском, Азнакаевском, Мамадышском и Менделеевском районах. По словам Зяббарова, в ближайшие дни уборка урожая будет завершена.

Урожайность с полей республики составляет 35,3 ц/га. Лидерами по количеству собранного зерна (более 200 тыс. тонн) стали Буинский, Арский и Тетюшский районы.