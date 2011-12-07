Татарстанские фермеры смогут получить до 30 млн рублей в качестве грантовой поддержки

В Татарстане в качестве поддержке фермеров запустили новый грант «Агропрогресс». Об этом заявил глава минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

«Это грант для сельхозтоваропроизводителей, в перечень которых не входят крестьянско-фермерские хозяйства, ИП и сельскохозяйственные потребкооперативы − для них работают отдельные программы», — отметил министр.

Новая программа будет ориентирована на микро- и малые предприятия. Участвовать в ней смогут производители сельхозпродукции, зарегистрированные на сельской территории более 24 месяцев. Средства будут предоставлены на развитие базы производства, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции, приобретение оборудования и техники, птицы, рыбопосадочного материала и сельхозживотных за исключением свиней. Всего можно будет привлечь до 30 млн рублей.

Программа начнет действовать в 2021 году.