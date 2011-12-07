В Казани прошли общественные слушания по рекультивации иловых полей биологических сооружений на окружающую среду, сообщает «Бизнес-Online».

Авторами проекта выступили ООО «Готехпроект», заказчиком — минэкологии РТ.

Руководитель проектной группы Георгий Перельштейн отметил, что площадь иловых карт составляет примерно 100 га. Работы планируют проводить в три этапа — подготовительный, технический и биологический. Второй этап займет около четырех лет и будет включать в себя создание противофильтрационной завесы территории, занятой иловым осадком, обеззараживание илового осадка с использованием ускоренных электронов и последующее обезвоживание осадка в геотубах. Столько же лет потребуется на реализацию третьего этапа.

«Весь иловый осадок в геотубах будет убран из водоохранной зоны Куйбышевского водохранилища Волги, освобожденная территория будет рекультивирована песком и почворастительным грунтом с посевом трав», — уточнил Перельштейн.

Как только будет готова проектно-сметная документация, госэкоэкспертиза и экспертиза достоверности сметы определятся сроки и стоимость работ.

Финансирование рекультивации будет производиться в рамках национального проекта «Экология» в пропорциях — 81% — федеральный бюджет, 19% — республиканский бюджет.