Фермеры Татарстана смогут торговать продукцией и привлекать инвестиции через онлайн-сервис

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Фермеры Татарстана смогу торговать продукцией и привлекать инвестиции через онлайн-сервис Agraroom, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.
«В Татарстане запущена экосистема сельского хозяйства Agraroom. Электронная торговля, привлечение инвестиций и маркетплейс услуг на одной площадке», — отметили в ТПП РТ.
Преимущество сервиса заключается в том, что продажи происходят без посредников. Продавец сам назначает цену на свою продукцию без лишних надбавок. Пока что сервис работает в тестовом режиме.
Ранее сообщалось, что в Иннополисе разработали сервис, который в разы упрощает ввод данных с паспорта.