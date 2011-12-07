Фермеры Татарстана смогут торговать продукцией и привлекать инвестиции через онлайн-сервис

Фермеры Татарстана смогу торговать продукцией и привлекать инвестиции через онлайн-сервис Agraroom, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты республики.

«В Татарстане запущена экосистема сельского хозяйства Agraroom. Электронная торговля, привлечение инвестиций и маркетплейс услуг на одной площадке», — отметили в ТПП РТ.

Преимущество сервиса заключается в том, что продажи происходят без посредников. Продавец сам назначает цену на свою продукцию без лишних надбавок. Пока что сервис работает в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что в Иннополисе разработали сервис, который в разы упрощает ввод данных с паспорта.