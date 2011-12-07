В Татарстане в дни выборов все занятия в школах будут проводится в обычном режиме

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В Татарстане в дни выборов (с 17 по 19 сентября) все занятия в школах будут проводится в обычном режиме. Также предлагается провести ряд мероприятий для учащихся в эти дни, сообщает Минобразования РТ.
В период выборов для учащихся предлагается проведение уроков в музеях, экскурсии, спортивные походы и т.д.
Мероприятия планируется проводить без отрыва от основной учебной деятельности.
Ранее сообщалось, что более 14 тыс. жителей Татарстана проголосуют на выборах не по прописке.