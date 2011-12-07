В Татарстане в дни выборов все занятия в школах будут проводится в обычном режиме

В Татарстане в дни выборов (с 17 по 19 сентября) все занятия в школах будут проводится в обычном режиме. Также предлагается провести ряд мероприятий для учащихся в эти дни, сообщает Минобразования РТ.

В период выборов для учащихся предлагается проведение уроков в музеях, экскурсии, спортивные походы и т.д.

Мероприятия планируется проводить без отрыва от основной учебной деятельности.

Ранее сообщалось, что более 14 тыс. жителей Татарстана проголосуют на выборах не по прописке.