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В татарстанских селах повышается уровень культуры

Новый ДК появился в Алексеевском районе республики.
В поселении Куркули, расположенном в Алексеевском районе Татарстана, начал свою работу новый сельский ДК. Клуб, рассчитанный на 200 гостей, находится в самом центре населенного пункта: возле парка Победы и Троицкой церкви. Об этом рассказала пресс-служба Алексеевского района.Помимо зрительного зала и сцены, в здании будут размещены сельсовет и игровая комната для детей и тинейджеров.
КВ
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