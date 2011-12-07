В татарстанских селах повышается уровень культуры

В поселении Куркули, расположенном в Алексеевском районе Татарстана, начал свою работу новый сельский ДК. Клуб, рассчитанный на 200 гостей, находится в самом центре населенного пункта: возле парка Победы и Троицкой церкви. Об этом рассказала пресс-служба Алексеевского района.Помимо зрительного зала и сцены, в здании будут размещены сельсовет и игровая комната для детей и тинейджеров.