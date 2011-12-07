В Татарстане выявили 84 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«34 человека госпитализировано, 50 получают лечение на дому. У них лёгкая или бессимптомная форма», — уточнили в ведомстве.

83 человека заразились после контакта с больными, один случай — завозной.

Больше всего заболевших выявлено в возрастной группе от 60 до 70 лет — 26 человек, 24 заболевших — в возрасте от 30 до 50 лет, 15 — от 30 до 50 лет, пятеро — от 70 до 80 лет, трое — от 80 до 90 лет, один — несовершеннолетний.

41 заразившейся — в Казани, 17 — в Набережных Челнах, пятеро — в Зеленодольском районе, четверо — в Нижнекамском районе, трое — в Лаишевском и Апостовском районах, двое — в Мензелинском районе, по одному заболевшему — в Азнакаевском, Алькеевском, Арском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Кайбицком, Пестречинском, Спасском.

Всего в Татарстане зарегистрировано 2 148 случаев заражения коронавирусом, выздоровело — 1 108 (+102 за сутки).

В России количество заболевших COVID-19 составляет 272 043 человек (+9200 случаев за сутки), количество выздоровевших — 63 166 человек (+4 940), умерших — 2 537 человек (+119).