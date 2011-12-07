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Минэкономики РТ поможет самозанятым выйти на онлайн-площадки

Услуга доступна в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Минэкономики РТ поможет самозанятым выйти на онлайн-площадки.

Для расширения каналов торговли доступны такие онлайн-площадки, как: Ozon, WildBerries, Kazanexpress, Яндекс.Маркет и Avito. Для представителей бизнеса, которые зарегистрируются на маркетплейсах от Фонда поддержки предпринимательства, услуга является бесплатной.

Сообщается, что помимо возможности продавать свой товар в интернете, тем, кто воспользовался услугой, прилагаются дополнительные опции: сбор информации о продукте для определения наиболее релевантного маркетплейса, создание личного кабинета, первичная консультация, и многое другое.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предпринимателям окажется помощь в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях по всей России.

Заявку на услугу можно подать в подведомственный Фонд поддержки предпринимательства РТ через МФЦ для бизнеса по адресу: ул. Петербургская, 28. г. Казань.

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