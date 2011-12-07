В Татарстане использование аэростата помогло выявить 12 нарушителей ПДД, выехавших на встречную полосу

В Татарстане с помощью аэростата органы дорожной службы за два рейда зафиксировали 12 случаев нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. Аэростат используют в участках, где проводятся ремонтные работы дорог, сообщили в пресс-службе МВД.

Сообщается, что привлекают аэростат на трассе М7 «Волга» с 1000 по 1011 км. Именно на этом участке проводят ремонтные работы.

Все нарушители будут привлечены к ответственности, вплоть до лишения водительских прав на 6 месяцев, отметили в ведомстве.