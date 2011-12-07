В Татарстане ввели временные ограничения на посещение лесов

Для Татарстанцев временно введён особый режим посещения лесов в связи с высоким уровнем возникновения лесных пожаров. Ограничения введены до 5 июля.

Ограничения будут введены в следующих районах: Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Алькеевский, Альметьевский, Арский, Бавлинский, Билярский, Болгарский, Бугульминский, Буинский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Ислейтарский, Кайбицкий, Калейкинский, Камский, Кзыл-Юлдузский, Лаишевский, Лениногорский, Лубянский, Мамадышский, Мензелинский, Нижнекамский, Нурлатский, Приволжский, Пригородный, Сабинский, Тетюшский и Черемшанский.

В период ограничения въезда на лесных территориях будут установлены предупреждающие знаки и шлагбаумы. На выходных будут работать посты в популярных местах отдыха населения.